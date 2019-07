Dyson ucieka przed brexitem? Kupił najdroższy penthouse w Singapurze

Na biednego nie trafiło, a jest to realizacja jego strategii. James Dyson, zwolennik brexitu, w styczniu ogłosił, że przenosi główną siedzibę swojej spółki z Wielkiej Brytanii do Singapuru. Zapewniał wtedy, że wcale nie ucieka z ojczyzny, ale chce być bliżej swoich najszybciej rozwijających się rynków. Jego firma, oprócz bezworkowych odkurzaczy, produkuje również min. bezłopatkowe wentylatory, oczyszczacze powietrza czy suszarki do włosów, ale też do rąk. W Singapurze powstał nowy zakład produkcyjny Dysona, pracujący nad nowoczesnymi samochodami z napędem elektrycznym.