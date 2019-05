Działka Morawieckiego bez zgody Watykanu

Przy sprzedaży Mateuszowi Morawieckiemu i jego żonie parafialnych działek mogło dojść do złamania prawa kościelnego. Jako że cena kupionej w 2002 r. działki miała zostać wielokrotnie zaniżona, do dokonania transakcji nie potrzeba było zgody Watykanu. W akcie notarialnym znajduje się wzmianka, że nie ma przeszkód do zawarcia umowy – donosi "Gazeta Wyborcza".

