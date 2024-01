Działkowcy biją na alarm. Obawiają się likwidacji tysięcy ogrodów działkowych

O sprawie pisze serwis dziennik.pl, który przypomina, że we wrześniu 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która miała być wycelowana w tzw. patodeweloperkę. To ona właśnie wzbudza niepokój Polskiego Związku Działkowców, którzy uważają, że mogą one stać się podstawą do likwidacji większości polskich ogrodów działkowych.