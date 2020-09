EBC w różowych okularach. Podnosi prognozy

Ekonomiści rewidują prognozy spadku PKB. "Są sektory, gdzie wciąż jest źle. Byłem jedynym widzem w kinie”

Bank potwierdził też kontynuację programu PEPP, czyli skupu aktywów o wartości do 1,35 bln euro, co najmniej do czerwca 2021. Program ma być kontynuowany „przy zachowaniu elastyczności”, czyli dopóki nie skończy się kryzys związany z epidemią.

W drugim kwartale gospodarka w strefie euro skurczyła się o 14,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku. We wtorek unijny urząd statystyczny podał finalny odczyt PKB. I choć jest on ciut lepszy od wstępnego, nie zmienia to faktu, że mamy do czynienia z recesją bez precedensu. Polska ze spadkiem w drugim kwartale na poziomie 7,9 proc. rok do roku znajduje się zdecydowanie poniżej unijnej średniej.