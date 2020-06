Ekolodzy oskarżyli Ikeę o wykorzystywanie drewna z nielegalnej wycinki. Firma wszczęła kontrolę

Pozwolenia to wydano pod pretekstem tego, że są chore. To zresztą nie jedyne nadużycie, przekonuje Earthsight. Wycinka trwała w czasie, gdy zgodnie z prawem nie można wycinać drzew ze względu na to, że jest to czas wychowu młodych zwierząt zamieszkujących ten teren.

Niezgodnie z prawem pozyskane drewno trafiało, zdaniem ekologów, do miejscowej firmy meblarskiej VGSM, która jest jednym z największych ukraińskich dostawców Ikei.