Eksport i import mocno hamują. Ucierpiał handel z Niemcami

W samym tylko kwietniu eksportowaliśmy za granicę towary o wartości 14 mld 733 mln euro. To o 26 proc. mniej niż niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jednocześnie spadł też mocno import. Do kraju sprowadziliśmy towary za 14 mld 757 mln euro. To kwota o prawie 25 proc. mniejsza niż rok temu.