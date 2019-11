Elżbieta Chojna-Duch dla money.pl o propozycji pracy w Trybunale Konstytucyjnym: Nagroda? Jaka nagroda?

- Nagroda? Niby za co? To nie jest pytanie do mnie. Proszę je kierować do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Jestem przekonana, że zadecydowały tylko kompetencje i doświadczenie, a nie inne względy. Tradycją Trybunału Konstytucyjnego jest to, że w składzie znajduje się przynajmniej jedna osoba z doświadczeniem w sprawach finansów publicznych - podkreśla w rozmowie z money.pl.