Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz idą do Trybunału Konstytucyjnego. Gigantyczna pensja już do końca życia

Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz i Elżbieta Chojna-Duch będą kandydatami Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego. PiS właśnie ogłosiło, że ma już zastępstwo dla trzech sędziów, którym pod koniec roku upływa kadencja. Będzie to właśnie dwójka eksposłów i była wiceminister finansów.

Praca w Trybunale Konstytucyjnym to dochodowe zajęcie. Na sędziów TK czeka ponad 22 tys. wynagrodzenia brutto miesięcznie. Biorąc pod uwagę aż 9-letnią kadencję sędziego, w ciągu blisko dekady do zarobienia w TK jest aż 2,3 mln zł.

Do tego do pensji doliczany jest dodatek stażowy - może wynosić aż 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Warunkiem jest łączny ogólny 20-letni staż pracy. To sprawia, że co miesiąc sędziowie dostają spokojnie około 25 tys. zł. Prezes oraz wiceprezesi Trybunału Konstytucyjnego mogą liczyć również na dodatki funkcyjne.