Elżbieta Chojna-Duch znika z mediów, z Trybunału Konstytucyjnego nie chce rezygnować. SMS od rodziny zignorowała

Wyznała, że wciągu ostatnich 24 godzin dostała wiele krytycznych wiadomości - o sobie, o pomyśle kandydowania do TK, o współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. - Członkowie rodziny przysyłali SMS-y, że się nie spodziewali, że to "wstyd", "ręki nie podam, "do domu nie wpuszczę" - powiedziała we wtorek w radiu.

- Nagroda? Niby za co? To nie jest pytanie do mnie. Proszę je kierować do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Jestem przekonana, że zadecydowały tylko kompetencje i doświadczenie, a nie inne względy. Tradycją Trybunału Konstytucyjnego jest to, że w składzie znajduje się przynajmniej jedna osoba z doświadczeniem w sprawach finansów publicznych - podkreślała w rozmowie z money.pl.