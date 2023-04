Eskalacja konfliktu Azerbejdżan-Armenia. To kolejny gorący tygiel

Konflikt Azerbejdżanu z Armenią znów się napędza. Po wrześniowej eskalacji zakończonej zawieszeniem broni na granicy znów doszło do wymiany ognia. Zginęło co najmniej siedmiu żołnierzy obu stron - poinformowały resorty obrony obu krajów, cytowane w środę przez rosyjskojęzyczną redakcję stacji Deutsche Welle.

Wzajemne oskarżenia

Do wznowienia walk doszło po poniedziałkowym incydencie, kiedy to siły bezpieczeństwa Armenii poinformowały o zatrzymaniu jednego mężczyzny z Azerbejdżanu i ściganiu innego. Obaj wkroczyli na terytorium Armenii z nieustalonych dotychczas powodów.

Eskalacja konfliktu

We wrześniu ubiegłego roku w dwudniowych starciach granicznych zginęło niemal 300 żołnierzy obu stron. Były to najpoważniejsze starcia od wojny toczonej na terenie Górskiego Karabachu w 2020 roku, w której zginęło ok. 7 tys. osób. W jej wyniku Baku przejęło kontrolę nad dużą częścią spornego terytorium zamieszkanego w większości przez Ormian.

Gazowy problem Europy

Azerbejdżan oraz Komisja Europejska w lipcu osiągnęły porozumienie dotyczące zwiększenie dostaw azerskiego gazu do Europy, do co najmniej 20 mld m sześciennych rocznie w ciągu najbliższych pięciu lat. W ubiegłym roku było to 8 mld m sześc., w tym roku będzie w sumie 12 mld m sześc., a do 2027 r. - nawet 20 mld m sześc. W ten sposób UE chce uzupełniać braki spowodowane zakręceniem kurka przez Rosję.