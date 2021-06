Estoński CIT rozszerzony. Od 2022 roku skorzysta więcej przedsiębiorców

Alicja 41 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Chciałabym zainwestować zaoszczędzone środki i pomnażać majątek z korzyścią dla państwa, bo od każdego zysku płaci się podatki. Ciągłe zmiany prawa, dokładanie nowych zobowiązań podatkowych przerasta wyobraźnię podatnika. Mamy bardzo niestabilną sytuację dla prowadzenia inwestycji i przedsiębiorstwa co powoduję wstrzymywanie się przed podjęciem poważniejszych przedsięwzięć. Czas aby Rząd uświadomił sobie, że znaleźliśmy się w chaosie gospodarczym!! . Wypuszczanie balonów sondażowych ( wstępne propozycje zmian podatkowych )ma fatalne skutki. Rząd powinien przemyśleć raz a gruntownie obciążenia podatkowe i tego się trzymać. Nie można ciągle dopasowywać przychodów budżetu państwa do wydatków. Czas aby wydatki były stabilizowane do uzyskiwanych przychodów. Nałożenie zbyt wysokich obciążeń podatkowych jest również nie możliwe !! to nic nie da a wręcz odwrotnie zamiast większych wpływów do budżetu będą mniejsze. Czas dopasować KOSZTY w budżecie do przychodów a nie odwrotnie, uwzględniając że mamy zadłużenie, które należy zacząć spłacać i nie zostawiać wszystkiego innym do odrobienia .TO JEST NIESPRAWIEDLIWE I NIEUCZCIWE. Każdy Rząd powinien być zobowiązany Konstytucją do % odrobienia zadłużenia tak jak jest ograniczony procent zadłużenia !!!! Bo jest absurdalne zadłużanie państwa z roku na rok, aż staniemy w obliczu BANKRUCTWA