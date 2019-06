Euromonitor: Do 2030 r. liczba jednoosobowych gospodarstw domowych wzrośnie o 23,4 proc

Najszybciej rosnącym rodzajem gospodarstw będą gospodarstwa jednoosobowe - w latach 2019-2030 ich liczba wzrośnie o 23,4 proc. Nie przełoży się to na wydatki. Samotne osoby będą co prawda wydawały więcej w badanym horyzoncie czasowym (o 9,8 proc.), ale będzie to stosunkowo wolny przyrost - wynika z raportu, który omawia sewrwis "Dla Handlu".