Koszt wychowania dziecka. Tyle co mieszkanie

W roku 2018 koszty te odpowiednio wynosiły od 190 do 210 tys. złotych i od 350 do 385 tys. złotych.

Choć Polacy przebadani na zlecenie CAS postrzegają koszty wychowania dziecka w Polsce jako wysokie, to uważają, że wiedząc o nich przed poczęciem dziecka, też by się na nie zdecydowali. Tak odpowiedziało 86 proc. badanych.

- Program 500 plus stał się tym samym, co usługa cash-back, czyli zwrotem części wcześniej wydanych przez rodziców pieniędzy - uważają eksperci Centrum im. A. Smitha. Jak dodają, wydatki w ramach programu 500 plus w ubiegłym roku wyniosły ok. 21 mld złotych. Natomiast roczna kwota podatku VAT płacona przy okazji wydatków na wszystkie dzieci w Polsce wynosi według szacunków Centrum im. Adama Smitha ok. 10,5 mld zł.