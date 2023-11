Europa Środkowo-Wschodnia przed wielką szansą. Najgorsze może być za nami

Europa Środkowko-Wschodnia może zyskać

Z danych przytoczonych przez autorów raportu wynika, że średni ważony wzrost realnego PKB 11 państw członkowskich UE w regionie (CEE-EU-11) poprawił się do +0,6 proc. kw/kw w trzecim kwartale z +0,5 proc. w 2. kwartale i +0,3 proc. w 1. kwartale 2023 roku. A skorygowany sezonowo wzrost regionalny rok do roku umocnił się do +0,6 proc. w III kwartale po +0,2 proc. w II kwartale i -0,4 proc. w I kwartale. Ta sytuacja ma się poprawiać.