Europa wstrzymuje oddech. Wybory w Turcji to ważny dzień również dla Polski

Wybory w Turcji. Sekstaśma i Rosja

Kemal Kilicdaroglu, lider sondaży, opozycjonista i przeciwnik obecnego prezydenta, o wyciek oskarżył Rosjan. To jest kluczowe, ponieważ i opozycja, i ugrupowanie Erdogana opowiadają się nadal za współpracą z Rosją, ale to ci pierwsi wydają się "widzieć więcej" i mieć znacznie bardziej zniuansowane spojrzenie na stosunki międzynarodowe niż obecna głowa państwa.

Inflacja i kryzys w Turcji

– Autorytarne zapędy Erdogana i jego niekonwencjonalna polityka monetarna podkopały zaufanie inwestorów i agencji ratingowych do Turcji, co zwiększyło oprocentowanie nowych kredytów zagranicznych. Koszty obsługi długu wzrosły od 2019 r. około dwukrotnie – zauważyli ekonomiści PIE.

Jaki wybór byłby lepszy dla Polski?

Dużą nadzieję daje także możliwe zbliżenie Stambułu do Brukseli, co w polityce Erdogana wyglądało na przestrzeni lat różnie. Wystarczy przypomnieć choćby szantaż Turcji w sprawie fali emigrantów po wojnie w Syrii czy jawnie antyunijną retorykę.

Gospodarka nad przepaścią

Zawłaszczanie państwa

– Środowiska biznesowe bliskie władzy kontrolują również ok. 90 proc. tureckiej sceny medialnej, co daje AKP możliwość sterowania przekazem informacyjnym i narzucania agendy politycznej. M.in. dzięki temu udało się rządowi uniknąć szerszej krytyki medialnej związanej ze sposobem radzenia sobie ze skutkami trzęsienia ziemi – mówi Michalski.

Najgorszy scenariusz

– Czy wygra jedna, czy druga strona, każda z nich może podważyć wynik wyborów i wyjść na ulicę. Co więcej, jeśli przegra obecny prezydent, mogą rozpocząć się krwawe zamieszki, ponieważ duża liczba Turków ma dostęp do broni. To z kolei doprowadziłoby do destabilizacji gospodarczej. Jej efekty nie byłyby bez znaczenia dla tureckich partnerów handlowych. Tureckie PKB według parytetu siły nabywczej jest dwa razy większe niż polskie – podkreśla Adam Balcer.