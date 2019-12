Europejska neutralność klimatyczna. Ważą się losy dotacji dla Polski

Jest jednak jedno "ale". Warszawa pozostała w koalicji wobec formułującej się w Unii koalicji klimatycznej. Europejski Zielony Ład autorstwa Komisji Europejskiej zakłada, że cała Unia Europejska do 2050 przestanie całkowicie emitować CO2 do atmosfery. Polska, choć sam cel popiera, to jednak chce do neutralności klimatycznej dochodzić we własnym tempie. Zgodę na taki ruch wynegocjował w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.