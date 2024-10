Fala odwołanych rezerwacji. Tylko jeden obiekt stracił ćwierć miliona. Jest apel

Turyści odwołują rezerwację. Liczą straty

- Z uwagi na dramatyczną sytuację w regionie, falę powodziową przechodzącą od Stronia Śląskiego, poprzez Lądek-Zdrój, aż do Kłodzka tylko 15 i 16 września Twierdza Srebrna Góra była zamknięta dla odwiedzających. Od poniedziałku 16 września lawinowo ruszyły rezygnacje z wcześniejszych rezerwacji grupowych dokonywanych przez osoby prywatne, firmy, wycieczki szkolne - powiedziała w rozmowie z portalem Gazeta.pl. prezes zarządu Twierdzy Srebrna Góra Emilia Pawnuk.

I dodaje, że we wrześniu 2023 Twierdzę odwiedziło 12400 osób.

Portal informuje, że według wstępnych szacunków spowodowane tym straty finansowe sięgną ok. 250 tys. złotych.

Samorząd wspiera branżę turystyczną

Rusza nowa akcja zachęcająca do pomocy regionowi dotkniętemu powodzią. Samorząd województwa Dolnośląskiego i regionalne atrakcje jednoczą się w apelu: wspieraj Dolny Śląsk, by nie dotknęła go kolejna dramatyczna w skutkach fala, fala odwołanych rezerwacji. Odwiedzajcie nas!