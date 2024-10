Wielka zmiana w podatkach coraz bliżej. Oto szczegóły

Tak w sumie jak się patrzy na te niby rządy, to nawet ci co na nich głosowali mają dysonans poznawczy .Chodzi o to, że rozliczają i z tych rozliczeń wychodzi, że w zasadzie wszystko było zgodnie z prawem na dodatek tym zapisanym w Konstytucji i przepisach prawa karnego i cywilnego , w przeciwieństwie do obecnych wygibasów rządzących, z prawem tak jak je rozumie Donald Wielki . Drobne niejasności to w sumie żadna skala . Tak więc rząd tak rządzi , że Polakom nie jest lepiej a w zasadzie gorzej . Wice minister sprawiedliwości do spóły z żoną kombinują na kasie Sejmu żeby wyjść na swoje . Desant na totalizatora sportowego to w zasadzie nic innego tylko parada wdzięczności Donalda Wielkiego dla tych co go poparli . A gdzie fachowcy ?Orlen rozwalany .Leszczyna jako fachowiec od zarządzania służbą zdrowia to nieporozumienie , wszystko pada na pysk . Prokuratura krajowa jest nielegalna i nawet Donald Wielki nie może zmusić SN żeby podjął inną uchwałę. A taki kandydat na prezydenta RP Hołownia został ze swoim powiedzeniem o tłustych kotach i zabieraniu kuwet ze spółek jak Himilsbach z angielskim . Do tego ta zajefajna flota siedemdziesięciu paru luksusowych limuzyn choćby dla każdej ministry , która powinna z tyłkiem na miejscu siedzieć i rozwiązywać sprawy obywateli a nie ujeżdżać audi A6 po okolicy . No więc wyszło na to , że Hołownia wyszarpał PiS owi kuwety bo nawet na nowe się nie pofatygował i dosypał tylko świeżego żwirku . Tylko , że jakoś słabo wchłania te brudy które z dnia na dzień pojawiają się w kuwetach obecnego rządu. A wiadomo co się dzieje z nie posprzątaną kuwetą . Smród jest ogromny a koty walą koło kuwety ucząc właściciela czystości.