Farmaceuci wymknęli się systemowi. Mogą wysłać dzieci do przedszkola? Rząd nie wie

Naczelna Rada Aptekarska wystosowała nawet apel do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym prosi o doprecyzowanie przepisów. Tak, by pracownicy aptek znaleźli się na liście konkretnie wskazanych profesji.

O dokładną wykładnię w ministerstwie zapytał Łukasz Waligórski, redaktor naczelny branżowego serwisu mgr.farm. Co na to resort zdrowia? Odesłał z pytaniem do resortu edukacji oraz resortu rodziny. Ten ostatni natomiast skierował do... ministerstwa zdrowia. Żadne z ministerstw nie chce zabrać głosu w tej sprawie, a dyrektorzy żłobków i przedszkoli interpretują obowiązujące przepisy bardzo różnie.