Fasadowe bankructwo Rosji? "Praktycznie nie rodzi żadnych skutków dla tego kraju"

Po raz pierwszy od ponad stu lat Rosja nie spłaciła zagranicznego długu. Chodzi o 100 mln dol. odsetek od dwóch obligacji rządowych w dolarach i euro, które miała uregulować do niedzieli, ale nie była tego w stanie zrobić przez nałożone na nią sankcje za wojnę w Ukrainie. Federacja technicznie zbankrutowała. Co to oznacza w praktyce?