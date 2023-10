Fatalny sygnał z Niemiec. Wstępne dane o PKB pogłębiają ryzyko recesji

PKB Niemiec za trzeci kwartał. Wstępny odczyt zły

Wysokie stopy procentowe tłamszą gospodarkę

Stagnacja w danych

Poniedziałkowy odczyt nie jest zaskoczeniem w odniesieniu do wcześniejszych danych dotyczących koniunktury. Jak podkreśla Credit Agricole zgodnie ze wstępnymi danymi zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i sektora usług) w strefie euro zmniejszył się w październiku do 46,5 pkt. wobec 47,2 pkt. we wrześniu, kształtując się wyraźnie poniżej oczekiwań rynku (47,4 pkt.). Tym samym indeks już piąty miesiąc z rzędu ukształtował się poniżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku aktywności. Jednocześnie jest to jego najniższa wartość od listopada 2020 r. - piszą analitycy banku.