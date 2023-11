Fed mniej jastrzębi, ale na jak długo? Wszystko zależy od odpowiedzi na dwa pytania

W środę Rezerwa Federalna (Fed) podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na tym samym poziomie mieszczącym się w przedziale 5,25-5,50 proc. To decyzja zgodna z oczekiwaniami rynku. Pozostają one zatem na poziomie najwyższym od 22 lat. Co sądzą o niej eksperci?