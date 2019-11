Fiat Chrysler i grupa PSA od Opla, Peugeota i Citroena łączą się. Pracownicy informowani o fuzji

Szefowa "S" w FCA zapewniła, że w procesie związanym z fuzją obu firm związkowcy będą zabiegać zarówno o utrzymanie miejsc pracy oraz obowiązujących w zakładach umów społecznych, jak i o godziwe wynagrodzenia pracowników. Oceniła, że obecnie pracownicy fabryk Grupy PSA (Opla) w Gliwicach i Tychach zarabiają ok. tysiąc zł miesięcznie więcej od pracowników fabryki FCA w Tychach. Jej zdaniem, połączenie firm może być drogą do wyrównywania i podnoszenia wynagrodzeń.

Grupa PSA to francuski koncern motoryzacyjny, producent samochodów osobowych, dostawczych i jednośladów. Właściciel marek Peugeot, Citroën, DS, Opel i Vauxhall. Z kolei FCA to połączone koncerny włoskiego Fiata i amerykańskiego Chryslera.

Grupa FCA ma w Polsce pięć zakładów produkcyjnych, zatrudniających łącznie ok. 6,5 tys. pracowników. Najwięcej - ok. 2,6 tys. osób pracuje w fabryce samochodów w Tychach, gdzie wytwarzane są Fiat i Abarth 500 oraz Lancia Ypsilon. Przeszło tysiąc osób zatrudnia fabryka silników Powertrain w Bielsku-Białej. Ponadto FCA ma fabryki komponentów w Sosnowcu i Skoczowie. Natomiast do Grupy PSA należą dwa przejęte ponad 2 lata temu zakłady Opla: fabryka samochodów w Gliwicach (trwają przygotowania do uruchomienia tam produkcji aut dostawczych) i silników w Tychach (od stycznia br. wytwarzane są tam silniki PureTech), zatrudniające w sumie ok. 3 tys. pracowników.