"Fikcyjnego pracownika zatrudnię". Skutek uboczny likwidacji PIT dla młodych

Można się spodziewać ogłoszeń w rodzaju "zatrudnię młodego do 26. roku życia", którego celem wcale nie będzie oferta pracy, lecz korzyści podatkowe. Firma będzie mogła odliczyć od swojego przychodu do opodatkowania wypłacone wynagrodzenie. Zyska też młody, który taką fikcyjną umowę zawrze – będzie mógł liczyć na jakąś "prowizję" za udostępnienie swoich danych - donosi "Dziennik Gazeta Prawna".

Takie fikcyjne koszty mogą generować przede wszystkim młodzi członkowie rodziny. Będzie to tym prostsze, że nie ma żadnego wymogu, by pensja była osobie młodej wypłacana na rachunek bankowy. Może to być płatność w gotówce, a więc tak naprawdę poza kontrolą.