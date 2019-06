Wybory coraz bliżej. Rząd przyspiesza obniżenie podatku

We wtorek doszło do zmiany warty w Ministerstwie Finansów, resort ma nowego szefa - Mariana Banasia, który zastąpił Teresę Czerwińską. W ekspresowym tempie przystąpiono też do pracy nad zerowym PIT-em dla młodych, czyli praconików do 26. roku życia, zatrudnionych na umowach o pracę, dzieło czy zlecenie.

Rząd przyspiesza kampanijne założenia i podnosi próg, do którego obowiązywała będzię stawka "0". Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", będzie to limit równy pierwszemu porgowi podatkowemu, czyli kwocie 85 tys. 528 zł. Poprzednia wersja projektu zakładała, że zerowy podatek będzie obowiązywał do połowy tej kwoty, czyli 42 tys. 764 zł.

Zerowy PIT dla młodych ma wejść w życie już we wrześniu tego roku. To nie jedyna zmiana, na jaką czekają pracownicy. Od października wszyscy z pierwszego progu podatkowego będą mieli obniżony podatek do 17 proc. (obecnie jest to 18 proc.). Osoby zatrudnione na etatach będą miały również wyższe koszty uzyskania przychodu.

Z informacji "DGP" wynika, że dla osób zatrudnionych na jednym etacie i pracujących w miejscy zamieszkania, koszty wzrosną z 1335 zł do ok. 2900 zł. Z kolei osoby zatrudnione na jednym etacie, które dojeżdżają do pracy, będą miały podniesione koszty uzyskania przychodu z 1668 zł do 3400 zł.

W skrócie - da to więcej pieniędzy w portfelu i to każdego miesiąca. Rząd bowiem planuje, by zmiany podatkowe były odczuwalne dla podatników od momentu wejścia w życie, a nie jak pierwotnie zakładano - dopiero przy rocznym rozliczeniu PIT.

W tym roku zmiany będą odczuwalne, ale nie tak mocno jak w przyszłym. Od wejścia w życie do końca roku pozostanie tylko kwartał. Oczywiście największymi beneficjentami tych zmian będą młodzi pracownicy. Od 2020 r., gdy "0" stawka PIT będzie obowiązywała cały rok, a pensja minimalna wzrośnie do 2450 zł, pracownicy do 26. roku życia mogą liczyć na dodatkowe 1800 zł (w ciągu całego roku).

Biorąc do wyliczeń pensję z granicy progu podatkowego, osoby mające mniej niż 26 lat i zarabiające 7127 zł w całym 2020 r. mogą zyskać nawet 2256 zł. To jednak kwestie dotyczące najmłodszych, pozostali zyskają jedynie 1 proc. podatku PIT. Porównując to z zakładaną na przyszły rok pensją minimalną na poziomie 2450 zł, taki pracownik zyska zaledwie 100 zł rocznie.

W resorcie finansów eksperci głowią się teraz, jak wprowadzić powyższe rozwiązania jeszcze w tym roku. Mimo że zaliczki na PIT pobierane są co miesiąc, to podatek rozliczany jest w skali roku, a to komplikuje sprawę i generuje koszty.

Założenia z wariantu Teresy Czerwińskiej zakładały wprowadzenie zmian od 2020 r. (jedynie zerowy PIT dla młodych miał obowiązywać od października). Zmiany obecnie proponowane przez rząd znacznie obciążą budżet państwa już w tym roku. Jak szacuje "DGP", gdyby liczyć proporcjonalnie ubytek sięgnie ok. 2,5 mld zł.

Zdaniem Łukasza Kozłowskiego, ekonomisty z Federacji Przedsiębiorców Polskich, zmiany są korzystne dla podatnika, ale negatywnie wpływają na płatnika. - Zmiany o takiej wadze co do zasady powinny obowiązywać przez cały rok podatkowy, bo inaczej będziemy mieli dwa różne systemy w jednym roku obrotowym - stwierdził w "DGP" ekspert.

Zmiana w podatkach w trakcie roku podatkowego może prowadzić do chaosu, dlatego eksperci opowiadali się za wprowadzeniem zmian od 2020 r.

