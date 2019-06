Nowy minister finansów. Kim jest Marian Banaś?

Potwierdzają się informacje money.pl, dotychczasowy szef KAS obejmie tekę ministra finansów. Marian Banaś zostanie zaprzysiężony na kilka miesięcy przed wyborami do parlamentu.

Ostatnia rola to szefowanie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Banaś 9 grudnia 2016 r. został powołany na stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów oraz szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jednak obbowiązki w KAS objął dopiero 1 marca 2017 r., kiedy to zlikwidowana została Służba Celna, a właściwie została wcielona w struktury KAS.

To właśnie Służbie Celnej przewodniczył wcześniej Marian Banaś. Był jej szefem od 2015 do jej rozwiązania, w tym samym czasie pełnił też funkcję podsekretarza w Ministerstwie Finansów. Dokładnie te same dwie funkcje pełnił też w latach 2005-2008.