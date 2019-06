Płaca minimalna w górę, podatki w dół. Rządowe plany dają Polakom ponad 2 tys. zł rocznie

- Jeśli nasza propozycja zostanie przyjęta przez Radę Ministrów, to płaca minimalna wyniesie 2450 zł brutto - poinformowała w ubiegłym tygodniu Elżbieta Rafalska. Pensja minimalna na poziomie 2450 zł w 2020 r. oznacza podwyżkę względem tego roku o 200 zł.

Ustawowe zwiększanie płacy minimalnej, rokrocznie krytykowane przez organizacje pracodawców , jest o tyle istotne, że odsetek Polaków otrzymujących właśnie takie wynagrodzenie jest względnie stały od 2012 r. Utrzymuje się na poziomie 13 proc. wszystkich pracujących. A to oznacza około 1,5 mln Polaków, dla których jedyną szansą na podwyżkę jest decyzja rządu, "przymuszająca" pracodawców do podnoszenia wypłat.

Tak zresztą swoją propozycję uzasadniała Elżbieta Rafalska, która tłumaczyła, że w sytuacji "rynku pracownika", z którym mamy obecnie do czynienia, pensje muszą zacząć rosnąć szybciej. Nie zmienia to faktu, że krytyka ze strony pracodawców ma pewne uzasadnienie.

Przy założeniu, że rząd zdecyduje się na wzrost ich wartości ze 111 do 250 zł miesięcznie, podwyżka płacy minimalnej o 200 zł podniesie pensje 1,5 mln Polaków o 183 zł miesięcznie. Rocznie to już ponad 2000 zł więcej. W ten sposób z 4,3 mld zł, które wydadzą pracodawcy, pracownicy dostaną ponad 3 mld zł.

Zanim do tego dojdzie, podwyżkę musi zaakceptować jeszcze Rada Dialogu Społecznego - co jest raczej formalnością - oraz rząd. W roku wyborczym trudno spodziewać się jednak, by postanowił być mniej hojny, niż zapowiedział ustami swojej minister. Nawet kosztem tego, że podwyżka spowoduje wzrost składek na ZUS dla początkujących przedsiębiorców - te skoczą o niespełna 20 zł miesięcznie.