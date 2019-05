Płaca minimalna. Propozycja resortu pracy rozsierdziła pracodawców

- Nasza propozycja jest kompromisowa między tym, co chcą związki, a tym, czego chcą pracodawcy - mówili podczas briefingu. Przypomnijmy, według pracodawców minimalne wynagrodzenie powinno wzrosnąć w przyszłym roku do 2387 zł, czyli o 6,1 proc. Taką wspólną propozycję przedstawiły wszystkie organizacje pracodawców. Z kolei trzy największe centrale związkowe chcą, by podwyżka wyniosła 270 zł, a to oznaczałoby pensję minimalną 2520 zł brutto.