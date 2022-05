Finlandia chce do NATO. Fiński prezydent do Putina: "sami do tego doprowadziliście"

Finlandia zdecydowała o chęci wejścia w struktury NATO . " Finlandia powinna ubiegać się o członkostwo w NATO możliwie jak najszybciej. Oczekujemy, że kroki na szczeblu krajowym wymagane do podjęcia tego rozwiązania zostaną podjęte energicznie w najbliższych dniach " – czytamy we wspólnym oświadczeniu prezydenta Sauli Niinisto i premierki Sanny Marin.

Jest to duża zmiana w podejściu do spraw obronności. Dotąd, choć Finlandia współdziałała z NATO, to pozostawała poza strukturami Sojuszu i utrzymywała pewną formę neutralności. Jednak rosyjska agresja na Ukrainę całkowicie przemodelowała podejście fińskiego społeczeństwa i polityków do kwestii bezpieczeństwa związanego z sąsiedztwem Rosji.