Finlandia wstrzymuje wysyłkę listów i paczek do Rosji i na Białoruś

Listy wysłane z Finlandii do Rosji i na Białoruś od 11 kwietnia nie dotrą do odbiorców. Podobnie będzie e przypadku przesyłek nadanych z tych krajów do Finlandii. Decyzja została podjęta na podstawie przepisów Światowego Związku Pocztowego. Fińska poczta zawiesza obsługę tych kierunków. Finlandia zawiesza też ruch towarowy z Rosją.