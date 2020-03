Firma nie może zmusić pracownika do kwarantanny. Pracodawcy chcą dobrze, ale gubią się w przepisach

Pracodawca nie może narzucać pracownikowi, co wolno mu robić w wolnym czasie, więc nie może zabronić mu wyjazdu do kraju, w którym odnotowano liczne ofiary nowego wirusa. Pracownik w ogóle nie ma obowiązku odpowiadać na pytania dotyczące tego, co będzie robił w czasie urlopu. Skoro nie można zabronić, to może da się uniemożliwić wyjazd w inny sposób? Pracodawcy, który boi się, że pracownik "przywiezie" koronawirusa i pozaraża innych, może przyjść do głowy, by po prostu cofnąć zgodę na urlop. To samowolka, która aż się prosi o ingerencję sądu pracy. Odwołanie pracownika z urlopu może nastąpić tylko w określonych sytuacjach i możliwość zarażenia się nie jest jedną z nich.