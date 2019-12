Firmy planują podnoszenie wynagrodzeń. Skorzystają najmniej zarabiający. Ale nie wszystko wygląda pięknie

- Aż 48 proc. firm planuje podnieść wynagrodzenie swoim pracownikom na początku przyszłego roku. To najwyższy odsetek w całej historii badania. Jest to pochodna podniesienia płacy minimalnej od stycznia 2020 r. oraz sezonowości zmian - firmy z reguły przyznają podwyżki w pierwszym kwartale - czytamy w komentarzu do badania.