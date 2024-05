Fitch i S&P zdecydowały o ratingu Polski. Kreślą scenariusze na przyszłość

Zobacz także: Kiedyś "Made in Germany" to był synonim kiepskiej jakości - Krzysztof Domarecki w Biznes Klasie

Ocena Fitcha

Ponadto Fitch spodziewa się deficytu sektora gg w Polsce w 2024 r. na poziomie 5,3 proc. PKB (mediana państw z koszyka ratingowego "A" to 3 proc.), a w 2025 r. 4,8 proc. PKB (mediana 3,2 proc.), przy założeniu znacznie wolniejszego nominalnego wzrostu wydatków bieżących, co wspierane będzie przez dalsze odchodzenie od tarcz energetycznych.

Ocena S&P

Perspektywa na przyszłość

Z kolei agencja Fitch oczekuje od nowego rządu koalicyjnego przedstawienia strategi konsolidacji fiskalnej dopiero w dalszej części tego roku , zgodnie z przepisami, biorąc pod uwagę spodziewane wejście Polski do unijnej procedury nadmiernego deficytu.

Fitch prognozuje wzrost długu sektora gg do 53,2 proc. PKB w 2024 r. (mediana koszyka "A" to 54,0 proc.) i do 55,5 proc. PKB w 2025 r. (mediana 55,4 proc.).