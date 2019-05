Fort Trump coraz bliżej. Umowa może być podpisana już w czerwcu

Może do tego dojść już 12 czerwca podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie, a nie we wrześniu. Nowy termin ma być efektem inicjatywy Donalda Trumpa.

Wynikać to może, jak czytamy w "Rzeczpospolitej", z tego, że nastąpił przełom w rokowaniach. - To będzie deklaracja najwyższej formalnej rangi. Określi model zwiększonej obecności wojskowej USA w naszym kraju, który potem trzeba będzie szczegółowo przygotować na poziomie operacyjnym i technicznym - mówi cytowany w gazecie Krzysztof Szczerski, szef Gainetu Prezydenta.

Szczerski zapewnia też, że w planach jest przyjazd amerykańskiego prezydenta do Polski, który ma mieć miejsce 1 września. Gdy dojdzie do podpisania umowy, Polska stanie sią czwartym po Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii krajem o największym kontyngencie wojsk amerykańskich w Europie, podkreśla dziennik. Ma ich być ok. 6 tys.