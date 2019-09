Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju. Mateusz Morawiecki z nagrodą Człowieka Roku

- Polska pokazała lwi pazur i to właśnie zawdzięczamy polskim przedsiębiorcom. Jak jeżdżę po świecie, to skojarzenia nie są już tylko z pięknym Krakowem czy golami Lewandowskiego, ale właśnie z przedsiębiorczością - dodał premier.

Mateusz Morawiecki był faworytem do zgarnięcia statuetki. Money.pl już we wtorek nieoficjalnie informował , że premier otrzyma nagrodę. Polityk kilkukrotnie był w gronie nominowanych, ale dotychczas nie udawało mu się wygrać plebiscytu.

Firma Roku

Nowa Kultura Nowej Europy

Laureatem tej nagrody został prof. Csaba Kiss, węgierski literaturoznawca, historyk kultury, współzałożyciel Węgierskiego Forum Demokratycznego. - Jestem wzruszony, ciężko mi mówić. Dziękuję kapitule oraz miastu Kraków. Dla mnie był on bramą do Europy Środkowej, dzięki Krakowowi mogłem się nauczyć języka polskiego, to był decydujący moment mojego życia. Kraków to jest stolica mojej młodości – powiedział prof. Csaba György Kiss odbierając statuetkę.