Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju startuje. PiS ma jasny plan, Mateusz Morawiecki szanse na nagrodę

XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju odbywa się w cieniu przedwyborczej walki i wyborów parlamentarnych. Jak wynika z informacji money.pl, politycy i ministrowie z rządu jadą z jednym celem: podsumować dotychczasową kadencję. Forum Ekonomiczne będzie dla PiS idealną okazją, by pokazać Polskę z 2015 i 2019 roku i wypunktować różnice.

Wystarczy wyciągnąć zza pazuchy dane dotyczące średnich wynagrodzeń w Polsce, średnich emerytur i kwotę, która powędrowała do Polaków w ramach programu Rodzina 500+. Do tego nie zabraknie podsumowania inwestycji infrastrukturalnych oraz spadającego bezrobocia. Każdy wskaźnik na plus ma być wykorzystany.

I taki plan ma PiS. A zwieńczeniem licznych konferencji ma być gala wręczenia tytułu Człowieka Roku.

Faworyci do tytułu? Premier Mateusz Morawiecki. Już raz był typowany do zgarnięcia nagrody - chwilę po tym, gdy objął urząd. Tak się jednak nie stało. Tym razem tytuł przyda się podczas przedwyborczych przepychanek politycznych.

Forum Ekonomiczne jak co roku wręczy nagrody w trzech kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku oraz Organizacja Pozarządowa. Zwykle jest jeszcze nagroda specjalna.

Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju i jego organizatorzy nigdy nie wyrzekali się polityki. Wystarczy wspomnieć, że w 2014 roku tytuł Człowieka Roku powędrował do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Na rok przed wyborami parlamentarnymi, które wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Już wtedy mówiło się, że to właśnie w Krynicy-Zdroju zawiał wiatr politycznych zmian.

W 2015 roku nagrodę otrzymał Victor Orban, w 2016 roku - Beata Szydło. W ubiegłym roku z tytułu cieszył się Saulius Skvernelis, czyli wieloletni premier Litwy. I co roku wśród potencjalnych wygranych był Mateusz Morawiecki. Nagrody jednak nie dostawał.

W tym roku najprawdopodobniej nagroda powędruje do Polaka. I wśród gości Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju nie ma wątpliwości, że będzie to właśnie premier Mateusz Morawiecki. W otoczeniu szefa rządu informacji na temat planów na najbliższe dni nie sposób uzyskać - nie wiadomo, jak ma wyglądać cała aktywność premiera w Krynicy-Zdroju. Wśród zarządzających spółkami skarbu państwa nie ma wątpliwości, że tym razem to on dostanie tytuł.

Na krótkiej liście typowanych do nagrody są również ministrowie z rządu PiS oraz nowy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński. I to również nie powinno dziwić. Organizatorzy od lat dbają o stosunki ze wschodnimi partnerami. To transakcja wiązana: ci chętniej przyjeżdżają na forum.

Gala Forum Ekonomicznego w Krynicy zaplanowana jest na środowy wieczór.

Nominacje i późniejszą nagrodę przyznaje Rada Programowa Forum Ekonomicznego. Jej przewodniczącym jest Zygmunt Berdychowski, czyli inicjator wydarzenia. Na liście jest również Zbigniew Jagiełło z PKO BP, Paweł Borys z PFR, wicepremier Piotr Gliński, prezes NBP Adam Glapiński oraz Michał Krupiński z Pekao.

Money.pl jest od początku do końca trwania XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.

Dziesięciu dziennikarzy oraz 20-osobowa ekipa techniczna, ponad 200-metrowa przestrzeń ze strefą chillout, kawiarnią, multimedialnym studiem oraz specjalna ścieżka tematyczna money.pl - tak wyglądać będzie udział money.pl w wydarzeniu w Krynicy. Relacje już od wtorku w naszym raporcie specjalnym.

Po raz pierwszy w najważniejszym wydarzeniu gospodarczym w Polsce money.pl będzie nie tylko rozmawiał w swoim studio z najważniejszymi przedsiębiorcami, menadżerami i politykami, ale także zorganizuje własne debaty i rozmowy. W naszej strefie gościć będą m.in.: były minister finansów, obecnie szef NIK Marian Banaś, minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński i Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

