Fundusz Kościelny z każdym rokiem wyższy. Przyczynia się do tego wzrost płacy minimalnej

Do danych o wysokości Funduszu Kościelnego w zeszłym roku dotarła "Rzeczpospolita", a wynika ona z informacji MSWiA o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu państwa w części "wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne".

Wprawdzie zeszłoroczna wysokość jest nieco niższa niż w 2018 r., ale rekordowo wysokie były wpłaty na składki ubezpieczeniowe duchownych. Wysokość składek na ubezpieczenia rośnie systematycznie, bo co roku podnoszone jest minimalne wynagrodzenie.

Fundusz powstał w czasach stalinowskich i miał stanowić rekompensatę za mienie odebrane Kościołowi. Największym beneficjentem jest Kościół katolicki, ale środki przysługują wszystkim związkom wyznaniowym. Regularnie pojawiają się głosy, że Fundusz nie przystaje do współczesnych realiów – Kościół nie jest represjonowany, swobodnie prowadzi działalność i pozyskuje pieniądze. Przeżytkiem nazywał go w kampanii Robert Biedroń.

Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia nie wzywali do jego likwidacji, lecz zastąpienia dobrowolnym odpisem podatkowym. To zresztą nie jest nowy pomysł, bo prace nad ustawa, która to przewiduje, toczyły się w drugiej kadencji rządów PO. Utknęły jednak w martwym punkcie.