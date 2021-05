Fundusz Odbudowy. Jak pieniądze z Brukseli podzieli Warszawa?

Adam N 1973 11 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

GW zaPOmniała dodać, że PiS rządzi w gminach najbardziej zaniedbanych od dekad. Teraz trzeba to nadganiać. Do tej pory to metropolie dostawały lwią część środków, a "za**pie" resztki lub wcale. Ideą było że metropolia ma się rozwijać a prowincja zwijać. Chodzilo też o to by zmusić ludzi z małych miejscowości do emigracji