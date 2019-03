Fundusz Sprawiedliwości pomaga ofiarom przestępstw. Są pieniądze na ośrodki pomocy

Pieniądze do Funduszu Sprawiedliwości trafiąją z rąk oprawców i są przeznaczane, jako swoiste zadośćuczynienie ich ofiarom. Sądy orzekają tzw. nawiązki na rzecz Funduszu wobec sprawców przestępstw.

Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na lata 2019-2021, realizowany przez Fundusz, zakłada poszerzenie już istniejącej sieci pomocy do 60 ośrodków regionalnych i 337 punktów lokalnych – tak, aby na terenie każdego powiatu powstał co najmniej jeden punkt lub ośrodek, a odległość między nimi nie przekraczała ok. 40 km.