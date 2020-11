Fundusz Wsparcia Kultury. "Jestem gitarzystą, a nie skrzypkiem na dachu"

Beneficjenci Funduszu Wsparcia Kultury nie nacieszyli się długo perspektywą otrzymania państwowego wsparcia. Godziny po publikacji listy podmiotów, do których miały trafić pieniądze, wicepremier i minister kultury Piotr Gliński poinformował, że wstrzymuje wypłaty. Jak wyjaśnił, chodzi o to, aby dać sobie czas na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości.

Co tak rozgrzało atmosferę? Na liście beneficjentów znalazły się 2064 podmioty - zarówno duże instytucje (teatry, opery), jak i mniejsze firmy (agencje reklamowe i eventowe, specjaliści od oświetlenia czy udźwiękowienia wydarzeń kulturalnych), a także – co wywołało największy sprzeciw – artyści estradowi, np. zespoły Weekend, Bayer Full, Golec uOrkiestra czy wokalista Grzegorz Hyży.

Afera z pieniędzmi dla artystów. Piotr Gliński się tłumaczy

- W tym czasie zacząłem organizować różne imprezy w swoim mieście, Gostyninie. Są to m.in. cykl "Spotkania jazzowo-bluesowe" czy festiwal "Art Energy". Grali u nas Leszek Cichoński, Krzysztof Ścierański czy Artur Dutkiewicz. Do tego zajmuję się działalnością animacyjną – wyjaśnia Bartosiak.

- Sprawa faktycznie jest gorąca. Poczekajmy, zobaczymy. Jeśli ministerstwo będzie chciało przyznać pieniądze, to przyzna je. Jedyne, co mi się nie podoba to to, że gdy zaczęło się to zamieszanie, to moje nazwisko i nazwa mojej firmy zaczęły pojawiać się w mediach społecznościowych w takim świetle, że zawnioskowałem po wsparcie, choć na nie zasłużyłem. Szkoda, że nikt nie zadał sobie trudu, aby np. zadzwonić i zapytać, jak jest – wskazuje Bartosiak.