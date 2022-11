Fuzja Lotosu z Orlenem. Jest kluczowa umowa z Saudami

mikron 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

No to teraz araby sprzedać mogą swoje udziały np. Rosji i kto im tego zabroni. Chore to bardzo, po co w ogóle ta fuzja Orlenu z Lotosem?? Chyba tylko po to żeby powstal monopolista i dyktowal ceny jak np. obecnie.