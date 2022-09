Fuzja Orlenu i Lotosu. Historyczny sukces, czy początek katastrofy?

Autor reportażu zapytał ekspertów, co rząd ryzykuje, a co zyskuje, łącząc Orlen z Lotosem.

Wątpliwości dotyczące fuzji Orlenu i Lotosu

- To jest najlepsza technologicznie rafineria na świecie i ona daje produkty najwyższej klasy, najwyższej jakości - komentuje Paweł Olechnowicz, który był prezesem Lotosu od 2002 roku do 2016 roku.

- To, co się liczy, to strumień pieniędzy, który wpływa do spółki. Jeżeli oddajemy w Lotosie połowę wartościowych produktów, to strumień pieniędzy będzie większy, czy mniejszy - pyta retorycznie Dawid Czopek.