Fuzja Orlenu z Lotosem. Sasin: "Mam absolutnie czyste sumienie"

Jacek Sasin był gościem programu "Fakty po Faktach" w TVN24. Podczas wywiadu był pytany m.in. o niedawny raport NIK ws. fuzji Orlenu z Lotosem. Przypomnijmy: Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie wskazała, że zbycie części udziałów Rafinerii Gdańskiej na rzecz Saudi Aramco nastąpiło poniżej wartości wyceny o ok. 3,5 mld zł, a co więcej Saudyjczycy zyskali prawo weta wobec kluczowych decyzji strategicznych w zakresie zarządzania spółką.

"To Orlen znalazł Saudi Aramco"

Były minister MAP skomentował także wycenę, jaką możemy znaleźć w raporcie NIK. - To są księżycowe kwoty wzięte z sufitu, jak to się mówi. Z jednej strony są rzetelne oceny, jakie są dokonane przez skarb państwa albo przez Orlen, które wskazują zupełnie inne kwoty. Z drugiej strony jest ta kwota, znacznie wyższa, która jest szacunkiem Najwyższej Izby Kontroli, opartym nie o dokumenty, nie o wyceny, tylko o jakieś szacunki kontrolerów NIK-u - stwierdził w TVN24 Jacek Sasin.

Co więcej, na pytanie kto wymyślił transakcję z Saudyjczykami, stwierdził, że to Orlen wysyłał zapytania ofertowe do wielu firm. Niewiele z nich miało odpowiedzieć, ale jedną z nich miało być właśnie Saudi Aramco, i to właśnie Orlen znalazł Saudyjczyków. Dodał, że nie widział umowy z koncernem, gdyż - jak wskazał - złamałby prawo.