Galerie handlowe mają problem. Przez pandemię, inflację i wojnę

"Ubiegły rok dawał nadzieję na powrót wyników w galeriach handlowych sprzed pandemii. Od maja wzrosła ich odwiedzalność, czyli liczba klientów, a wraz z nią obroty. W efekcie obroty w ośmiu ostatnich miesiącach ub.r. były takie same jak w podobnym okresie 2019 r. – to nadal punkt odniesienia dla branży" – czytamy w "DGP".

Polacy ograniczyli zakupy. Z dwóch powodów

Pod koniec lutego zakupy w centrach handlowych ograniczyła też wojna w Ukrainie . W pierwszych dniach Polacy zajmowali się udziałem w zbiórkach i kupowali artykuły pierwszej potrzeby, rezygnowali zaś z nowych ubrań czy sprzętu domowego , a to właśnie tego rodzaju sklepy w większości są zlokalizowane w galeriach. Potwierdziły to dane GUS o sprzedaży detalicznej . W cenach stałych w lutym w kategorii odzież i obuwie była ona zaledwie o 2,6 proc. większa niż rok wcześniej. W segmencie mebli, AGD i RTV był spadek o 4,4 proc.

Z roku na rok coraz mniej nowych sieci pojawia się na naszym rynku. Przed pandemią było to ok. 20 firm rocznie. Teraz kilka. Eksperci zaznaczają, że jeśli już pojawiają się nowe marki, to z reguły są to nowe koncepty firm już obecnych w Polsce. Przykładem jest Half Price, należące do CCC.