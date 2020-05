Galerie handlowe otwarte. Transakcje kartą pokazują silny wzrost sprzedaży

Zniesienie obostrzeń przyczyniło się do zwiększenia wydatków klientów banku w kategorii "hotele" o około 50 proc. w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Mimo tego dalej stanowiło to tylko 15 proc. przeciętnych tygodniowych wydatków z lutego.

Co z galeriami handlowymi? Na potrzeby analizy ekonomiści Credit Agricole przyjęli założenie, że do wydatków realizowanych w galeriach wezmą transakcje kartami w sklepach zajmujących się sprzedażą sprzętu rtv, agd i mebli, salonów odzieżowych i obuwniczych oraz innych sklepach, które zazwyczaj można spotkać w centrach handlowych (księgarnie, drogerie, jubilerzy, sklepy sportowe itd.).

"Analizując łączną wartość transakcji wszystkich klientów indywidualnych w kolejnych tygodniach można zauważyć, że w ubiegłym tygodniu były wyższe o około 8 proc. w porównaniu do przeciętnej wartości tygodniowej z lutego. Na szczególną uwagę zasługuje wyraźny wzrost wydatków na usługi - zwiększyły się one o 32 proc. w porównaniu do wartości sprzed dwóch tygodni i obecnie są one zbliżone do poziomów obserwowanych w lutym" - podsumowują ekonomiści.