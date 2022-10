Gaz z Rosji nie płynie. Włoski gigant wydał nowy komunikat

W sobotę Gazprom wstrzymał tranzyt gazu przez Austrię do Włoch. W niedzielę włoska spółka ENI, cytowana przez agencję Reutera, poinformowała, że rosyjski gigant nie dostarczy także poniedziałkowej transzy gazu. I dodała, że surowiec najprawdopodobniej nie dotrze do Włoch także we wtorek.