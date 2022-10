Gazprom uderza w kolejny europejski kraj. Rosjanie przykręcają kurek o 30 procent

Władze Mołdawii będą magazynować gaz ziemny w sąsiednich krajach: Rumunii i Ukrainie - podał w sobotę rząd Natalii Gavrility, precyzując, że działanie to służy zapewnieniu krajowi bezpieczeństwa energetycznego. Wicepremier Andrei Spinu, odpowiedzialny za resort infrastruktury i rozwoju regionalnego, poinformował, że powodem tej decyzji jest ograniczenie ilości surowca kierowanego do Mołdawii przez rosyjski koncern Gazprom, który redukcję tłumaczy "problemami technicznymi".

Cytowany przez portal Deschide polityk ujawnił, że Gazprom przekazał władzom Mołdawii, iż obniży w październiku o 30 proc. ilość surowca kierowanego do tego kraju. Przypomniał, że rosyjska firma jest monopolistą w dostawach gazu do Mołdawii.

We wrześniu Spinu mówił w rozmowie z lokalnymi mediami, że Mołdawia prowadzi negocjacje z Rumunią i Azerbejdżanem w sprawie zakupu gazu ziemnego. Dodał, że żadne z tych państw nie próbuje narzucić Kiszyniowowi żadnych warunków politycznych, co komentatorzy odebrali jako aluzję wobec Rosji.

Tranzyt do Włoch wstrzymany

Od soboty nie ma dostaw gazu z Rosji do Włoch - przyznał włoski koncern ENI. - Począwszy od dzisiaj Gazprom nie dostarcza gazu dla ENI, ponieważ - jak wynika z jego komunikatów - nie jest w stanie spełnić wymogów koniecznych do tego, by otrzymać usługę wysyłki gazu do Austrii - oświadczył rzecznik włoskiej firmy w rozmowie z agencją Ansa. Dodał: - Wiadomo nam jednak, że Austria dalej otrzymuje gaz w punkcie przekazu na granicy słowacko - austriackiej.