Rosja zakręca kurek. Tranzyt gazu przez Austrię wstrzymany

Gazprom dodał, że jest to skutek zmian regulacyjnych w Austrii, które nastąpiły w końcu września. Poinformował też, że w celu rozwiązania problemu współpracuje z odbiorcami z Włoch.

Rosja zakręca kurki

Austria to kolejny kraj, który ma problem z rosyjskim gazem. Moskwa od wielu miesięcy traktuje eksportowany na zachód Europy gaz jako narzędzie polityczne. Zaczęła to robić jeszcze przed 24 lutego, kiedy rozpoczęła inwazję na Ukrainę, a po tej dacie zjawisko to zdecydowanie się nasiliło.