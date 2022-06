Gazowe imadło Putina. Kryzys może rozlać się na całą Unię Europejską

Po tym, jak Gazprom zmniejszył przesył gazu przez gazociąg Nord Stream 1 , zachodni politycy przygotowują się na problemy , jakie europejskim gospodarkom i zwykłym Europejczykom może zgotować jesienią i zimą Władimir Putin. To wtedy wzrośnie zapotrzebowanie na paliwa gazowe.

"Rozpaczliwe działania" Zachodu. Niemcy wracają do węgla

O ile jednak w Polsce nie ma paniki związanej z brakami gazu, to zachodni politycy biją na alarm i szukają sposobu na ograniczenie szkód wywołanych "wojną gazową" z Rosją. Nastroje za Odrą i w innych krajach UE są znacznie gorsze niż te nad Wisłą.

Niemcy planują w większym stopniu polegać na elektrowniach węglowych, co – według niemieckich mediów – jest "gorzką pigułką" dla wywodzącego się z Zielonych Habecka .

Austria też wykonuje nerwowe ruchy. Tamtejszy rząd w odpowiedzi na zmniejszenie dostaw gazu zapowiedział możliwą reaktywację elektrowni węglowej. Chodzi konkretnie o elektrociepłownię w Mellach na południu kraju, która była ostatnią aktywną elektrownią węglową w Austrii – pracowała do wiosny 2020 roku. Obiekt ma zostać przygotowany do ponownego uruchomienia "w sytuacji awaryjnej", gdy nie będzie wystarczającej ilości gazu.

Holandia z kolei już częściowo wróciła do węgla. W poniedziałek ogłosiła, że holenderskie elektrownie węglowe będą mogły "działać na pełnych obrotach" do 2024 r., wbrew wcześniejszemu zmniejszeniu ich mocy do 35 proc.