GDDKiA chce zmian w prawie. Branża: budowy będą dłuższe i droższe

Wszyscy zgadzali się, że zmiany są konieczne. Przez wiele lat zmieniła się rzeczywistość gospodarcza, pojawiły się nowe technologie - to wszystko ma znaczenie w kontraktach. Jednak zdaniem budowlańców GDDKiA poszła za daleko. I pomysły przedstawione przez instytucję nie zwiastują niczego dobrego.

- Będzie to skutkować wzrostem cen w przetargach, bo trzeba będzie doliczyć określone ryzyko. W grę wchodzi też wydłużanie kontraktów - mówi "DGP" przedstawiciel jednego z dużych wykonawców.

Co nie podoba się budowlańcom? Wszystko w jednym dokumencie spisał Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Firmom nie podoba się fakt, że GDDKiA chce umożliwić zrywanie umów za podzlecanie niektórych prac bez wiedzy zamawiającego. Jak tłumaczą przedstawiciele branży, tak to działa niemal na każdej budowie. Przy bardzo napiętych terminach czekać nikt nie zamierza.

Branża boi się, że to może być pretekst do wyrzucania firm z budów. Nie podoba im się również pomysł, by zaliczki były wypłacane im dopiero po rozliczeniu dotychczasowego etapu prac.